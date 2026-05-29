Brote de ébola: México impone restricciones

fuente: elfinanciero

México restringió la entrada temporal al país a pasajeros internacionales que durante los últimos días hubieran viajado a Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur, y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente, informó Viva Aerobus ante el brote de ébola que afecta a esos tres países.

La aerolínea implementó la medida a partir de este jueves 28 de mayo y tendrá una vigencia inicial de 60 días naturales.

Viva agradeció la comprensión y confianza, y pidió a sus pasajeros mantenerse atentos a cualquier actualización en sus canales oficiales.

Hasta el momento, las aerolíneas Volaris y Aeroméxico no se han pronunciado respecto a las dinámicas de abordaje o modificaciones en sus políticas de viaje a raíz de esta instrucción gubernamental.ç

Salud activa alerta de nivel ‘Alto’ por brote de ébola Bundibugyo

La restricción responde a la actualización del Aviso Preventivo de Viaje emitido por la Secretaría de Salud este jueves 28 de mayo, la cual estableció un nivel de riesgo “Alto” ante un brote activo de la Enfermedad por virus del ébola, específicamente de la especie Bundibugyo. Esta variante viral, que ya vincula 220 muertes sospechosas según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no cuenta actualmente con vacunas autorizadas ni tratamientos antivirales específicos.

David Kershenobich, secretario de Salud, detalló en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que los connacionales en el extranjero no tendrán ninguna restricción para ingresar si así lo desean.

No obstante, el funcionario exhortó formalmente a cualquier persona que haya estado en los tres países africanos referidos en los últimos 21 días a “reprogramar su viaje” para una fecha posterior, cuando el brote esté bajo control.

La dependencia técnica precisó que el virus posee un periodo de incubación de 2 a 21 días y se transmite por contacto directo con fluidos corporales o superficies contaminadas, aclarando que no se transmite por vía aérea.

Por ello, el Gobierno Federal mantendrá un monitoreo y vigilancia epidemiológica estrecha en todos los puntos de entrada internacionales para detectar de manera oportuna síntomas repentinos como fiebre alta, debilidad intensa y dolor muscular.

México, EU y Canadá anuncian medidas sanitarias ante brote de ébola en el Congo

En un comunicado conjunto, los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos anunciaron que tendrán medidas de salud pública coordinadas, a fin de contener el brote de ébola y evitar casos durante el Mundial 2026.

Estas medidas afectarán principalmente a viajeros procedentes de las regiones de África en las que se han reportado casos de ébola y existe más riesgo de contagio.

“Este enfoque coordinado busca proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026″, se lee en el comunicado conjunto.

Pese a las restricciones, esperan que se mantenga el flujo de viajes y el comercio entre los tres países que conforman el T-MEC, priorizando la salud y seguridad de todas las personas.