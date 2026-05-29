Dron ruso impacta edificio en Rumania y desata alerta en la OTAN

fuente: unotv

Un dron ruso cayó sobre un edificio residencial en Rumania, país integrante de la OTAN, y elevó la tensión en Europa luego de que la alianza militar y la Unión Europea condenaran el incidente y advirtieran sobre el riesgo que representa la guerra en Ucrania para el territorio aliado.

El impacto ocurrió en la ciudad de Galati, cerca de la frontera ucraniana, donde el aparato se estrelló contra un edificio habitacional y dejó dos personas con heridas leves.

OTAN promete defender “cada centímetro” de territorio aliado

Tras el incidente, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que la alianza mantiene su compromiso de proteger a todos los países miembros ante cualquier amenaza externa.

El funcionario calificó como “irresponsable” la actuación de Rusia y reiteró su respaldo total a Rumania, uno de los integrantes estratégicos de la organización militar en la región del mar Negro.

La OTAN activó contactos militares inmediatos con las autoridades rumanas, mientras crecieron las preocupaciones por una posible escalada regional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rumania acusa a Rusia de escalada peligrosa

El gobierno rumano afirmó que el dron ingresó a su espacio aéreo durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cercana a la frontera.