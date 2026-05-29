Difieren audiencia en la que citaron a Maru Campos por caso Javier Corral

La audiencia relacionada con la denuncia presentada por el senador de Morena, Javier Corral Jurado, en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue diferida y ya no se llevará a cabo este viernes 29 de mayo, como estaba previsto.

La mandataria estatal había sido citada a comparecer en la Ciudad de México dentro del procedimiento legal derivado de una denuncia interpuesta por Corral por los delitos de privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

De acuerdo con la información dada a conocer, la autoridad competente había desechado inicialmente el caso al determinar que no existían elementos suficientes para perseguir delito alguno; sin embargo, la resolución fue impugnada por el exgobernador de Chihuahua.

El equipo jurídico de Maru Campos atendió personalmente el procedimiento en representación de la titular del Ejecutivo estatal, luego de que se notificara formalmente la audiencia.

La denuncia fue presentada el 24 de agosto de 2024 ante la Fiscalía de la Ciudad de México y también incluyó una notificación dirigida al fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín.