Fortalece Hacienda coordinación con sector empresarial 

La Secretaría de Hacienda, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez (DESEC), espacio en el que agradeció la cercanía y el diálogo permanente con el sector empresarial para impulsar proyectos estratégicos en beneficio del estado de Chihuahua.

José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda del Estado, destacó que gracias a la vinculación con el sector empresarial ha sido posible generar una mayor concordancia entre los proyectos educativos, la oferta laboral y las necesidades reales de desarrollo de la región, además de impulsar obras de gran impacto para Ciudad Juárez.

Señaló que las obras que se realizarán con recursos del Impuesto Sobre Nómina atenderán problemáticas identificadas precisamente a partir de esta colaboración.

“Además de las obras y de la inversión histórica, lo verdaderamente valioso es la relación con el sector empresarial que se ha logrado construir y que antes no existía”, expresó.

Granillo Vázquez subrayó que la gobernadora Maru Campos giró instrucciones muy precisas para invertir en Ciudad Juárez y lograr que el desarrollo urbano y social avance al mismo ritmo que su crecimiento económico.

Asimismo, recordó que el Gobierno del Estado logró la creación de un fideicomiso que permitirá construir, poner en marcha y sostener a largo plazo el Centro de Convenciones de Ciudad Juárez.