Arde lancha en la Presa Chihuahua, persona resulta con quemaduras

Momentos de pánico y desesperación se vivieron la tarde de este inicio de fin de semana en la Presa Chihuahua, luego de que una lancha comenzara a incendiarse repentinamente mientras cuatro hombres paseaban en el cuerpo de agua.



De acuerdo con los primeros reportes, la embarcación presentó una falla mecánica en el motor, situación que provocó que las llamas se extendieran rápidamente hasta consumir gran parte de la lancha de fibra de vidrio.



Durante el siniestro, uno de los tripulantes fue alcanzado por el fuego y comenzó a arder prácticamente como una antorcha humana, generando escenas de terror entre sus acompañantes. Ante la desesperación y para evitar que sufriera lesiones aún más graves, sus amigos lo lanzaron de inmediato al agua, mientras todos se arrojaban también para ponerse a salvo.



Testigos señalaron que el fuego avanzó con rapidez debido al material de la embarcación, mientras la densa columna de humo era visible a varios metros de distancia.



Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron las primeras atenciones médicas al lesionado, mismo que presentaba quemaduras en distintas partes del cuerpo, para posteriormente trasladarlo de emergencia al Hospital Morelos del IMSS.



Elementos de auxilio y autoridades correspondientes realizaron las labores necesarias en la zona, mientras se investigan las causas exactas que originaron el aparatoso incendio en plena presa.