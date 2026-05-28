Trump dice que pronto habrá un acuerdo con Irán

fuente: unotv

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo nuevos ataques “en legítima defensa” contra una instalación militar de Irán después de derribar drones de ataque iraníes, indicaron funcionarios de Estados Unidos.

Los funcionarios, que no están autorizados a comentar públicamente y hablaron a condición de guardar el anonimato, dijeron que fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en los alrededores del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron, agregaron los funcionarios.

Los ataques se llevaron a cabo después de que el presidente Donald Trump declarara el miércoles que Irán está “negociando en las últimas”, e insistió en que las elecciones de mitad de mandato de noviembre no harán que se precipite a sacar adelante un acuerdo para poner fin al conflicto de casi tres meses, el cual ha generado inquietud en la economía mundial.

En declaraciones al comenzar una reunión de su gabinete, Trump dijo confiar en que un acuerdo está cerca.