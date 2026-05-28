Chihuahua capital genera más de 61 mil mdp en ISR e IVA; su economía equivale a 57 veces el presupuesto municipal

La Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua dio a conocer, un reporte elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Administrativos (CEEA), en el que se estima que Chihuahua capital aporta alrededor de 61 mil 451 millones de pesos anuales en recaudación de ISR e IVA, consolidándose como uno de los principales motores económicos del estado y con una participación relevante a nivel nacional.

De acuerdo con el documento entregado este 19 de mayo de 2026 al portal informativo alcontacto.com.mx, el municipio representa aproximadamente el 1.16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con un valor nominal estimado de 422 mil 103 millones de pesos para el ejercicio 2025.

El informe destaca que la economía de la capital del estado supera ampliamente la capacidad de gasto del propio gobierno municipal. Como referencia, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para 2026 asciende a 7 mil 343 millones de pesos, lo que significa que el valor económico generado en la ciudad es 57.5 veces mayor al presupuesto anual del Ayuntamiento.

En materia de empleo formal, Chihuahua capital concentra cerca del 31.2 por ciento de los trabajadores asegurados ante el IMSS en todo el estado, con aproximadamente 306 mil 154 empleos formales registrados, cifra que representa además el 1.36 por ciento del total nacional.

Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el estudio estima que alrededor del 31 por ciento de la recaudación estatal proviene del municipio de Chihuahua, equivalente a 18 mil 549 millones de pesos durante 2025. El reporte señala que, a diferencia de Ciudad Juárez, la capital no cuenta con estímulos fiscales de zona fronteriza ni con una tasa reducida del 8 por ciento, por lo que toda la actividad gravable se mantiene bajo la tasa general del 16 por ciento.

El documento explica que la mayor generación de IVA en la ciudad se encuentra vinculada principalmente al comercio al menudeo, servicios profesionales, consumo gubernamental y gasto de los hogares.

En cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), el análisis calcula que Chihuahua capital aporta aproximadamente el 33 por ciento de la recaudación estatal, con una cifra estimada de 42 mil 902 millones de pesos.

La Dirección de Desarrollo Económico indicó que este comportamiento se relaciona con el perfil económico del municipio, donde predominan sectores como servicios profesionales, comercio especializado, dependencias gubernamentales y empresas manufactureras de mediana y alta tecnología, actividades que generan salarios promedio superiores a otros municipios no fronterizos.

Además, el reporte subraya que Chihuahua capital tampoco recibe el beneficio del estímulo fiscal fronterizo que existe en Ciudad Juárez, el cual permite reducir hasta una tercera parte del ISR causado, situación que incrementa la recaudación efectiva por trabajador en la capital.

El estudio aclara que actualmente no existe una publicación oficial del SAT que permita conocer de manera desagregada la recaudación de impuestos por municipio, por lo que las cifras fueron obtenidas mediante metodologías proporcionales y variables proxy basadas en datos del INEGI, IMSS, CIES, SAT y otras plataformas oficiales.

Entre las variables utilizadas para las estimaciones se encuentran la participación del municipio en la producción bruta estatal, la concentración de empleo formal, los salarios promedio y el comportamiento de la actividad comercial y de servicios.

Como referencia estatal, el reporte señala que el PIB nominal de Chihuahua para 2025 se estima en 1.36 billones de pesos, mientras que el IVA estatal alcanzaría 59 mil 835 millones de pesos y el ISR aproximadamente 130 mil millones de pesos.

Finalmente, el CEEA puntualizó que las cifras podrían presentar ajustes en el futuro conforme se publiquen datos oficiales desagregados a nivel municipal, aunque aseguró que la metodología utilizada mantiene una alta correlación con la base gravable real de ambos impuestos.