“El Congreso merece respeto, orden y responsabilidad: Xóchitl Contreras

Ciudad Juárez, Chih.- La diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Familia y Asuntos Religiosos, Xóchitl Contreras, manifestó su rechazo a los disturbios registrados durante la sesión del Congreso del Estado celebrada en las instalaciones de Pueblito Mexicano y en el Congreso del Estado, donde se pretendía someterse a votación el tema del matrimonio igualitario.

Durante entrevista con medios de comunicación, la legisladora señaló que toda manifestación debe realizarse con respeto a las instituciones, al diálogo democrático y al orden legislativo.

“En Chihuahua siempre se respetará el derecho de todas las personas a expresarse y manifestarse; sin embargo, lo que ocurrió durante la sesión no puede normalizarse. El Congreso del Estado es un espacio de diálogo, de construcción de acuerdos y de respeto institucional”, expresó.

La diputada afirmó que cualquier reforma relacionada con el matrimonio y la familia debe analizarse con responsabilidad, escuchando todas las voces y considerando las implicaciones jurídicas, sociales y culturales que pudiera representar para el estado.

“No podemos legislar bajo presión ni mediante actos de confrontación. Temas tan delicados como el matrimonio y la integración de la familia requieren análisis profundos, participación ciudadana y responsabilidad social”, sostuvo.

Xóchitl Contreras reiteró que desde su convicción personal y política continuará defendiendo el modelo tradicional de familia conformado por hombre y mujer, señalando que éste representa una base fundamental para la sociedad.

“Creo firmemente en la familia como el núcleo de nuestra sociedad. Defender esa visión no significa faltar al respeto a nadie; significa ejercer con libertad nuestras convicciones y representar a miles de familias chihuahuenses que comparten estos valores”, declaró.

La legisladora panista hizo un llamado a mantener el respeto entre todos los sectores sociales y evitar que las diferencias ideológicas generen confrontaciones dentro de las instituciones públicas.

“Chihuahua necesita diálogo, respeto y madurez política. Las diferencias deben resolverse mediante el debate y el trabajo legislativo, nunca mediante la presión o el desorden”, concluyó.