Roba vehículo y desata persecución policiaca hasta el Reliz

Un hombre de aproximadamente 37 años de edad protagonizó una intensa persecución policiaca luego de presuntamente robar un vehículo Acura color gris en la calle Pelícano, al norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el robo fue detectado a través del sistema de videovigilancia de la Policía Municipal, lo que permitió ubicar rápidamente la unidad y desplegar un operativo para interceptarla.

Tras percatarse de la presencia de las patrullas, el conductor intentó escapar a toda velocidad, iniciándose una persecución que se extendió por varias vialidades de la ciudad hasta llegar a las inmediaciones del Alsuper Reliz.

Fue en ese punto donde los agentes lograron acorralar al sospechoso, quien terminó perdiendo el control del vehículo y se impactó contra un barandal. Para evitar que continuara la fuga, una patrulla le cerró completamente el paso atravesándose frente al automóvil robado.

Elementos municipales descendieron de las unidades y procedieron con la detención del sujeto, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica al momento de los hechos.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y determinar su situación legal, mientras que el vehículo presentó daños tras el choque registrado durante la persecución.