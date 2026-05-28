Panorama económico “desolador”: IMEF advierte freno en inversiones y caída del PIB

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Gonzalo Aguilera, advirtió sobre un panorama económico complicado para el país, derivado de la caída en las expectativas del Producto Interno Bruto (PIB), la disminución de la inversión extranjera y la incertidumbre generada por las renegociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El representante del organismo señaló que las previsiones económicas muestran un escenario poco alentador para el crecimiento nacional, ya que el PIB registra un retroceso de -0.8 por ciento, cifra que se encuentra por debajo de la expectativa inicial de crecimiento del 1.2 por ciento.

“Son noticias agridulces. El PIB retrocede -0.8 por ciento y esto generalmente viene acompañado de una baja en la inversión extranjera y en la llegada de nuevos proyectos”, expresó.

Aguilera explicó que actualmente muchas inversiones se encuentran detenidas debido a la incertidumbre que existe en torno a las negociaciones del T-MEC, así como por las reformas judiciales impulsadas a nivel nacional, situación que ha provocado que diversos inversionistas opten por esperar antes de concretar proyectos.

“Las inversiones están frenadas por las negociaciones del T-MEC y también por el tema de las reformas judiciales, ya que muchas empresas están esperando ver cómo evoluciona el panorama antes de avanzar con sus proyectos”, comentó.

En materia inflacionaria, indicó que la inflación ronda el 4 por ciento, luego de haber alcanzado niveles de 4.3 por ciento hace dos meses, aunque advirtió que persisten presiones importantes en sectores como el agrícola y el energético.

Detalló que el incremento en los precios del petróleo ha impactado directamente en los costos energéticos, lo que mantiene la preocupación sobre el comportamiento de la inflación durante los próximos meses.