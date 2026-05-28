Hay consigna política de Morena contra mí, no me voy a intimidar: Maru Campos

Parral.- La gobernadora Maru Campos Galván aseguró que existe una consigna política en su contra por parte de Morena y la Cuarta Transformación, aunque afirmó que no se dejará intimidar.

Tras un evento realizado en Parral, la mandataria estatal declaró que continuará enfrentando los señalamientos y procesos legales promovidos en su contra.

“Hay una consigna de Morena y la 4T contra Maru Campos, pero no me voy a doblegar ni me voy a rendir”, expresó.

Campos Galván señaló que acudió a la Fiscalía General de la República para atender un citatorio que calificó como “indebidamente fundado y motivado”, además de asegurar que no se respetó la protección constitucional con la que cuenta como gobernadora de Chihuahua.

Al ser cuestionada sobre una posible aspiración presidencial, la mandataria respondió que actualmente su prioridad es cumplir con su labor al frente del Gobierno del Estado.

