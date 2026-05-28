Realizan traslado aeromédico de paciente con quemaduras

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil, realizó un operativo de traslado aeromédico para atender a un paciente con quemaduras de segundo grado en la mayor parte de su cuerpo.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, resaltó la importancia de mantener la coordinación interinstitucional para brindar atención inmediata y especializada en casos de emergencia médica, especialmente cuando el tiempo de respuesta resulta fundamental para preservar la vida de los pacientes.

El operativo se llevó a cabo desde Ciudad Juárez hacia la ciudad de Chihuahua, mediante el uso de uno de los helicópteros de la SSPE, lo que permitió agilizar el traslado del paciente Luis Fernando Gómez Martínez hacia una unidad médica especializada.

El paciente fue canalizado al área de atención para personas con quemaduras, del Hospital Salvador Zubirán, donde quedó bajo supervisión médica especializada.

Durante el despliegue participaron elementos de la SSPE, personal médico de la Secretaría de Salud y paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar un traslado seguro y oportuno.