Inicia Municipio recarpeteo en Colinas del Sol

*Inicia Municipio recarpeteo en calles de la colonia Colinas del Sol*- _Fue uno de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026__*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de mayo de 2026.-*_

Para una mejor movilidad vehicular, el Gobierno Municipal inició el recarpeteo en tramos de las calles Cisne, Aruco y Del Faisán, en la colonia Colinas del Sol, proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2026 en el Distrito 18.

Inicialmente, la Dirección de Obras Públicas colocó señalamiento preventivo y realizó fresado para intervenir en más de 5 mil metros cuadrados. Posteriormente, se colocará una nueva carpeta asfáltica de 2 centímetros de espesor, significando una inversión superior a un millón de pesos.

Con estas acciones, la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla continúa cumpliendo con el compromiso de impulsar obras que nacen de la participación ciudadana, mejorando las condiciones de las calles para que las familias transiten de manera más cómoda y segura.

Asimismo, se reconoce las familias que fueron parte del Presupuesto Participativo para hacer posible este proyecto de rehabilitación.Debido al desarrollo de las obras, el Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona y respetar el señalamiento preventivo, a fin de proteger la integridad de trabajadores, peatones y automovilistas.