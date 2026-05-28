De la Peña califica como “pirotecnia política” reforma impulsada por Monreal

El secretario general de Gobierno del estado, Santiago De la Peña Grajeda, calificó como “pirotecnia política” la iniciativa impulsada por el senador Ricardo Monreal para anular elecciones en caso de comprobarse intervención extranjera, propuesta que fue aprobada este día.

El funcionario estatal consideró que la medida responde más a una estrategia política de Morena ante el desgaste que enfrenta el partido a nivel nacional, que a una necesidad real del sistema democrático mexicano.

De la Peña señaló que, en los últimos años, el Gobierno Federal ha debilitado diversas instituciones que garantizaban transparencia y equilibrio democrático. Entre ellas mencionó la desaparición de organismos que permitían a la ciudadanía acceder a información pública, así como el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral mediante recortes presupuestales y la designación de consejeros afines al partido en el poder.

“Ahora lo que hacen es prever que, ante el descontento generalizado de la ciudadanía que brota por todas partes del país por temas de seguridad, el encarecimiento de la canasta básica, el manejo del tema de combustibles y las deficiencias en salud operadas por el IMSS-Bienestar o el ISSSTE, Morena está perdiendo terreno”, expresó.

El secretario sostuvo que la narrativa sobre una posible intervención extranjera busca desviar la atención de los problemas que enfrenta el país y preparar el terreno rumbo a futuros procesos electorales, en un contexto donde, aseguró, existe un creciente malestar social.