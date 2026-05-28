Marco Bonilla respalda anular elecciones por intervención extranjera; pide castigar infiltración del crimen organizado

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, respaldó la propuesta del diputado federal Ricardo Monreal para anular elecciones en caso de comprobarse intervención extranjera en los procesos democráticos. No obstante, consideró que la discusión debe ampliarse para incluir sanciones más severas contra la infiltración del crimen organizado en campañas y partidos políticos, así como extranjeros no solo Estados Unidos, sino Cuba y ocualquier otro.

El edil advirtió que actualmente es cada vez más frecuente que grupos criminales busquen influir en la vida pública mediante el financiamiento ilegal de candidaturas o estructuras partidistas, con el objetivo de ganar poder político y control territorial.

Bonilla señaló que durante procesos electorales recientes en algunos municipios de Chihuahua se registraron amenazas contra candidatos de oposición para impedir su participación, situación que, dijo, atenta directamente contra la democracia y la libertad política. Por ello, planteó que este tipo de conductas deberían castigarse incluso con la cancelación de candidaturas o la pérdida del derecho a contender en futuras elecciones.

Las declaraciones del alcalde ocurren en medio del debate nacional impulsado desde el Congreso de la Unión sobre posibles reformas electorales y mecanismos para blindar los comicios frente a influencias externas. En las últimas elecciones, distintos estados del país han enfrentado señalamientos relacionados con violencia política, presiones del crimen organizado y presunta intervención de grupos delincuenciales en campañas locales.

Organismos electorales y autoridades federales han reconocido que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales riesgos para la participación política en varias regiones del país, especialmente en entidades del norte y occidente de México, donde candidatos han denunciado amenazas, desplazamientos y ataques durante los periodos electorales.