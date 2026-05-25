Papa León XIV publica “Magnifica Humanitas” y pide frenar el dominio de la IA

fuente: unotv

La encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV pidió combatir el “dominio” de la inteligencia artificial (IA) y alertó sobre los riesgos de deshumanización, el impacto ambiental de la tecnología y el uso de la guerra como instrumento político internacional.

Las encíclicas son documentos dirigidos a los fieles y fijan la posición de referencia de la Iglesia sobre asuntos sociales, políticos, morales y teológicos.

Durante la presentación del documento, el Papa estuvo acompañado de especialistas en inteligencia artificial, entre ellos Christopher Olah, cofundador de la empresa Anthropic.