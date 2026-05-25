Entrega Arturo Zubía más de 10 mil plántulas a familias de Camargo y Jiménez

Como parte de las acciones para fortalecer la economía familiar y fomentar la producción de alimentos en los hogares, el diputado Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), encabezó la entrega de más de 10 mil plántulas en los municipios de Camargo y Jiménez a través del programa de Fomento Agrícola.

Las plántulas entregadas fueron de pepino, sandía, melón, tomate, cebolla, calabaza, chilaca y jalapeño, con el objetivo de que las familias puedan establecer huertos de traspatio y producir alimentos frescos para el consumo en sus hogares.

Arturo Zubía destacó que este tipo de apoyos representan una alternativa importante para fortalecer la economía familiar y acercar oportunidades al sector rural.

“Seguimos recorriendo las comunidades y trabajando para llevar apoyos que realmente beneficien a las familias. Queremos que más hogares tengan la oportunidad de producir sus propios alimentos y mantener viva la actividad agrícola en nuestra región”, expresó el legislador.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Rural por trabajar de manera coordinada para hacer posible la entrega de estos apoyos en beneficio de las familias chihuahuenses.

Finalmente, el diputado reiteró su compromiso de continuar gestionando programas y apoyos que impulsen el desarrollo del campo y mejoren la calidad de vida de las familias del Distrito XX.