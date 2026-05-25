Choque frontal en el Periférico de la Juventud deja a un conductor atrapado y gravemente herido

La tarde de este lunes se registró un aparatoso choque frontal sobre el Periférico de la Juventud, el cual dejó como saldo a un conductor gravemente lesionado y atrapado entre los fierros retorcidos de su vehículo, además de generar un importante caos vial en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Nissan Frontier circulaba de norte a sur sobre dicha vialidad y, por causas aún no determinadas, perdió el control de la unidad.

Tras descontrolarse, la pick-up impactó contra el camellón central, lo brincó e invadió por completo los carriles del sentido contrario, donde terminó chocando de frente y a gran velocidad contra un automóvil Nissan Versa que circulaba de sur a norte.

La fuerza del impacto provocó que el vehículo compacto fuera arrastrado varios metros y quedara prensado contra la estructura del camellón central. El conductor del Versa recibió el golpe directo, resultando con lesiones de consideración y atrapado dentro de la cabina, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención prehospitalaria al lesionado mientras permanecía atrapado dentro del automóvil. Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron con equipo hidráulico especializado para cortar la carrocería y lograr rescatar al afectado.