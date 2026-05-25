Convocan a reconocer el talento y la trayectoria cultural de Chihuahua

Ciudad Juárez, Chih.- Con el propósito de reconocer a quienes han dejado huella en el desarrollo artístico y cultural de Chihuahua, la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Gobierno Estatal, presentó en Ciudad Juárez la convocatoria para participar en la Medalla al Mérito Cultural “Víctor Hugo Rascón Banda” 2026.

La diputada Rosana Díaz Reyes, presidenta de la Comisión de Cultura, destacó que este reconocimiento representa un homenaje al talento, la creatividad y la trayectoria de mujeres y hombres que, desde distintas disciplinas artísticas enriquecen la identidad cultural del Estado, por ello la importancia de que se motive la participación ciudadana de las instituciones y de la comunidad artística, para que siga honrando las trayectorias que merecen ser nombradas y celebradas.

Por su parte, Brenda Rodríguez, Susbsecretaria de Cultura Zona Norte, refirió que con la emisión de la convocatoria se busca llegar a cada rincón del Estado, porque en Chihuahua existe un enorme talento que merece ser reconocido y visibilizado. Hablar de Víctor Hugo Rascón Banda es hablar de una de las voces más importantes de nuestra dramaturgia y de nuestra identidad cultural.

Cabe mencionar que esta convocatoria va dirigida a personas de origen chihuahuense o con residencia en el Estado, que cuenten con una trayectoria destacada en disciplinas como teatro, pintura, escultura, arquitectura, música, ilustración, cine, fotografía, literatura, danza y demás expresiones de las bellas artes.

Las personas interesadas podrán registrarse y enviar la documentación correspondiente a través del micrositio oficial del Congreso del Estado, disponible del 3 de junio al 10 de agosto de 2026, hasta las 15:00 horas.

El reconocimiento consiste en la entrega de la Medalla al Mérito Cultural “Víctor Hugo Rascón Banda”, un estímulo económico y la inscripción del nombre de la persona galardonada en el muro de honor de la Sala de Visitantes Distinguidos del Poder Legislativo.

Para mayores informes, las y los interesados pueden consultar la página oficial del Congreso del Estado de Chihuahua o comunicarse directamente con la Comisión de Cultura.