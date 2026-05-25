A través de historietas de jóvenes estudiantes, el ICHITAIP alerta de los riesgos que corren los datos personales en redes sociales.

“Yo quiero que gente que tiene problemas con la inteligencia artificial vea mi historieta y le ayude para que puedan ver el grave peligro que corren”, manifestó Kineret Vaitiare A. G., estudiante de la Escuela Secundaria Federal 15, de Chihuahua y ganadora del Cuarto Concurso Estatal de Historieta 2026 organizado por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), durante la ceremonia de premiación a los ganadores realizada este día.

El Comisionado Presidente del Órgano Garante de Chihuahua, Sergio Rafael Facio Guzmán, la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno; y, la Comisionada María Selene Prieto Domínguez, encabezaron la ceremonia en la que se entregaron los premios a los tres primeros lugares del concurso.

“Quiero felicitarlos a ustedes y a sus padres por motivarlos a participar en este concurso. Tenemos que empezar a sembrar una semillita entre ustedes y los niños…y pedirles que nos ayuden, que platiquen que todavía existe este organismo en Chihuahua”, manifestó el Comisionado Presidente del ICHITAIP al dar su mensaje, en el que relató brevemente el nacimiento de los órganos encargados de la protección del acceso a la información y la protección de datos personales, dos derechos que cada vez tienen menos protección con la desaparición de ellos.

El segundo lugar quedó la historieta “Ring Ring”, de Brandon Alexis G. G., de la Secundaria Estatal 3003 de Ciudad Juárez; en tanto que “Lo que te Cambia las Redes Sociales” Lesley Nahomy T. L., de la Escuela Secundaria Estatal 3083, de Ciudad Juárez, se ubicó en el tercer sitio.

La ganadora del primer lugar se llevó como premio una Laptop Gamer; el segundo lugar una Tablet, y para el tercer sitio, una consola de videojuegos, además de que a todos los participantes se les entregará un reconocimiento por su participación.

En esta Cuarta edición del Concurso Estatal de Historieta se logró la participación de 51 trabajos provenientes de localidades de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Ojinaga, Madera, Guerrero, Janos y Baragomachi, municipio de Urique.

Las historietas ganadoras se subirán a las redes en formato digital a las redes sociales de este Órgano Garante para su difusión.