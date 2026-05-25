Rusia anunció más bombardeos contra Kiev y exigió la salida de diplomáticos tras el mayor ataque aéreo en años.

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El Ministerio de Exteriores ruso advirtió que los próximos ataques apuntarán a “centros de toma de decisiones”, días después de lanzar 90 misiles y 600 drones sobre la capital ucraniana.

El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció el lunes que sus fuerzas armadas iniciarán “ataques sistemáticos” contra instalaciones militares e industriales en Kiev, e instó al personal diplomático a abandonar la capital ucraniana “lo antes posible”. La advertencia llegó dos días después de uno de los bombardeos más destructivos sobre la ciudad desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

“Los ataques tendrán como objetivo tanto los centros de toma de decisiones como los puestos de mando”, señaló el comunicado oficial. La declaración incluyó una advertencia explícita al personal de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales. Francia rechazó la exigencia. Un portavoz de su Ministerio de Exteriores afirmó, según AFP, que estaban “acostumbrados a las amenazas de Putin” y que la evacuación de sus diplomáticos estaba “descartada”. El canciller ucraniano, Andriy Sybiga, describió las advertencias como “chantaje ruso” y llamó a los aliados a no ceder ante la presión de Moscú.

El bombardeo de la noche del sábado al domingo incluyó 600 drones y 90 misiles lanzados desde tierra, aire y mar, según las fuerzas aéreas ucranianas. El saldo fue de al menos cuatro muertos y más de 80 heridos. Entre los objetivos alcanzados hubo edificios residenciales, escuelas, un centro comercial y un mercado en distintos barrios de la capital. El Museo Nacional Chernobyl, en el casco histórico de la ciudad, y el Museo Nacional de Arte de Ucrania resultaron dañados o destruidos.

El elemento más significativo desde el punto de vista militar fue el empleo del misil balístico hipersónico Oreshnik. El proyectil, capaz de transportar ojivas nucleares y de alcanzar objetivos a casi 5.600 kilómetros de distancia, impactó en Bila Tserkva, ciudad de 200.000 habitantes situada unos 80 kilómetros al sur de Kiev. Fue la tercera vez que Rusia empleó este sistema en el conflicto: primero en Dnipro en noviembre de 2024, luego en la región de Leópolis en enero de 2026. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, calificó su uso como una “táctica de intimidación política e irresponsable juego nuclear”.

Moscú justificó el bombardeo como represalia por un ataque ucraniano con drones el 22 de mayo contra un complejo educativo en Starobilsk, ciudad bajo ocupación rusa en la región de Lugansk. Las cifras de víctimas variaron notablemente según la fuente: la ONU confirmó al menos seis muertos, mientras el Ministerio de Emergencias ruso elevó el balance hasta 21. La organización internacional precisó que no tiene acceso a la zona ocupada y no pudo verificar los datos de forma independiente. El Estado Mayor ucraniano negó haber atacado un objetivo civil y afirmó que sus fuerzas golpearon infraestructura militar rusa en la zona.

No es la primera vez que Rusia exige la evacuación de diplomáticos de Kiev. A principios de mayo, con motivo del Día de la Victoria —81.º aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial—, Moscú declaró un alto el fuego unilateral y amenazó con un “ataque masivo de misiles” sobre el centro de la capital si Ucrania perturbaba los actos conmemorativos, advirtiendo también a los diplomáticos extranjeros de la necesidad de marcharse. El patrón se repite ahora con un pretexto distinto y una escala mayor.

El conflicto acumula más de 60.000 bajas civiles desde 2022, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU, y se ha convertido en el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La amenaza de ataques sistemáticos sobre la capital indica que Moscú busca ampliar la presión sobre las instituciones ucranianas en un momento en que las negociaciones de paz permanecen estancadas.