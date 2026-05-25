Félix Martínez respalda a Maru Campos y acusa persecución política desde la Federación

El regidor Félix Martínez expresó su respaldo total a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante lo que calificó como una persecución política impulsada desde el Gobierno Federal en medio del clima de polarización nacional entre actores de oposición y la llamada Cuarta Transformación.

Martínez aseguró que existe preocupación entre distintos sectores políticos y ciudadanos por las decisiones tomadas desde la Federación, al considerar que se está actuando con criterios distintos dependiendo del personaje involucrado.

“Claro que estamos en apoyo a la gobernadora, consternados por las decisiones de la 4T de perseguir a nuestra mandataria estatal, cuando vemos que a otros actores donde sí existen señalamientos y pruebas de presuntos nexos con el narcotráfico incluso se les trata con privilegios, mientras que a Maru Campos, quien ha combatido al crimen con mano firme, se le persigue y señala de manera injusta, a Roch Moya lo van a citar hasta con cafecito”, declaró.

El regidor sostuvo que la mandataria estatal ha mantenido una postura firme en materia de seguridad y defensa del Estado de Derecho, especialmente en un contexto nacional marcado por la confrontación política entre gobiernos estatales de oposición y autoridades federales.

Asimismo, consideró que las acciones emprendidas contra la gobernadora podrían representar una vulneración a su investidura y a las garantías constitucionales que la protegen como titular del Ejecutivo estatal.

“Maru Campos ha sido tajante y siempre ha buscado el respeto al Estado de Derecho. Si se meten con Maru, se meten con todo Chihuahua. Yo con Maru Campos siempre firme”, enfatizó.

Las declaraciones se dan en un momento de tensión política a nivel nacional, donde diversos liderazgos del Partido Acción Nacional han denunciado presuntos intentos de presión política y judicial contra gobernadores y figuras de oposición, mientras que desde el oficialismo se sostiene que cualquier investigación debe seguir su curso conforme a la ley.