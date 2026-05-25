Atropellan a hombre en el Periférico de la Juventud

Un hombre en aparente situación de calle y presuntamente bajo los influjos de sustancias tóxicas resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado la tarde de este lunes sobre el Periférico de la Juventud, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto intentó cruzar intempestivamente la peligrosa vialidad y trató de ganarle el paso a un automóvil Honda color rojo, cuyo conductor ya no logró evitar el fuerte impacto.

Tras el brutal golpe, el hombre salió proyectado varios metros sobre la carpeta asfáltica, quedando tendido inconsciente y con severas lesiones, principalmente en la cabeza, mientras automovilistas que circulaban por la zona solicitaron apoyo urgente al sistema de emergencias 911.

Paramédicos arribaron rápidamente al lugar y brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien fue trasladado de emergencia a un hospital de la ciudad en condición crítica, debatiéndose entre la vida y la muerte debido a la gravedad de las heridas.

Elementos de la Policía Vial acordonaron el área para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, mientras el conductor del vehículo permaneció en el sitio para colaborar con las autoridades.