El hijo de AMLO deja su cargo en Morena y busca ser diputado

fuente: infobae

Andrés Manuel López Beltrán informó este lunes 25 de mayo su separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como de su papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones.

En una carta dirigida a la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, al Congreso y Consejo Nacional, y a la militancia en general, el político explicó que su decisión responde a su intención de contender por el cargo de Diputado Federal por el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro y Jalapa, entre otros.

Una salida anunciada con meses de anticipación

Desde finales de 2025, analistas y medios especializados habían anticipado que López Beltrán prepararía su salida de la Secretaría de Organización de Morena, tras tensiones internas y reveses electorales que dejaron huella en su gestión. Entre los factores que se señalaron como detonadores figuró un choque con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el manejo del partido y la definición de candidaturas de cara a 2027.

El regreso a Tabasco había sido descrito como un repliegue estratégico, con el objetivo de buscar un cargo legislativo y construir desde la base un relanzamiento político con miras al largo plazo, siguiendo un camino similar al trazado por su padre: Tabasco, Ciudad de México y, eventualmente, la Presidencia de la República.