Consolida Municipio avances importantes en la construcción las tres soluciones viales

Obras que mejorarán la movilidad de Chihuahua Capital

El Gobierno Municipal, continúa con avances importantes en la construcción de las tres soluciones viales que mejorarán la movilidad en sectores estratégicos de Chihuahua Capital.

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó que, en el Paso Superior de vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias, continúan los trabajos correspondientes a la superestructura con labores de armado, cimbrado y posterior colado de concreto en distintos tramos de la losa superior.

De manera paralela, avanzan las acciones de conformación y detallado de rampas, la ampliación de carriles sobre la avenida De las Industrias y la colocación de estructuras para la futura instalación de postes troncocónicos, registrándose un avance total del 70 por ciento.

Respecto a la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud que suma un 27% de su desarrollo total en este momento, se mantienen los trabajos de infraestructura hidráulica con la instalación de 397 metros de tubería nueva sobre la lateral del periférico de la Juventud y boulevard Ortiz Mena, mejorando los servicios básicos para las y los vecinos del sector durante y después de la obra. Asimismo, continúan las excavaciones para la construcción de zapatas y la fabricación de vigas de acero que formarán parte del arco.

En el Paso Superior de carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea, las cuadrillas trabajan en la conformación de las losas superiores por donde circularán los vehículos una vez concluida la construcción del proyecto. Además, avanzan los empates con el pavimento existente y las labores de terracerías para la posterior colocación de concreto hidráulico en el tramo de conexión hacia el relleno sanitario, registrándose un avance físico total del 72%.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla reafirma su compromiso de impulsar infraestructura moderna y funcional que permita que los ciudadanos pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanecerán.