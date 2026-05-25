Apoya Municipio con limpieza en Periférico de la Juventud por cajas de documentos regadas

El Gobierno Municipal, apoyó esta mañana con limpieza sobre el Periférico de la Juventud y avenida La Cantera, luego de que diversas cajas con documentos terminaran regadas sobre los carriles a la altura de la gaza de incorporación.

Personal operativo de la Dirección de Mantenimiento Urbano, acudió de manera inmediata al lugar para retirar las hojas y materiales esparcidos sobre la carpeta asfáltica, con el objetivo de evitar riesgos para los automovilistas y mantener la vialidad en condiciones seguras para quienes transitan diariamente por esta importante zona de la ciudad.

Asimismo, elementos de la Policía Vial realizaron el cierre parcial de la circulación mientras se efectuaban las maniobras de recuperación del material y limpieza del área, principalmente para prevenir accidentes durante una de las horas de mayor flujo vehicular.

El Gobierno Municipal reitera el llamado a asegurar correctamente cualquier tipo de carga o material transportado, a fin de evitar incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad de conductores y peatones.