Reitera Estado invitación a estancias infantiles para tramitar o renovar licencias de funcionamiento.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii) reiteró la invitación a las personas responsables de estancias infantiles para tramitar o renovar sus licencias de funcionamiento.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, dijo que este trámite busca asegurar que los centros cumplan con la normativa vigente y los estándares de calidad necesarios, para brindar certeza a madres y padres de familia de que sus hijas e hijos reciben atención profesional.

Para realizar el trámite es necesario acudir a las oficinas del Ichdii o comunicarse a los puntos de atención ubicados en el edificio Pueblito Mexicano, en la Zona Norte, al teléfono 656-629-3300 extensión 55183.

También en la calle 1º de Mayo número 1802, colonia Pacífico, en la ciudad de Chihuahua, al teléfono 614-414-8041; así como en el Periférico Sierra Tarahumara número 240, colonia Obrera, en el municipio de Guachochi, al teléfono 614-109-5666.

Loera explicó que contar con el documento permite acceder a beneficios y apoyos del Gobierno del Estado mediante el Ichdii, como es la capacitación para el personal y acceso a programas sociales.

Entre los requisitos se encuentran: seguro de gastos ante eventualidades, reglamento interno, contrato de prestación de servicios y manuales técnicos administrativos, de operación y seguridad.

También deberán contar con programas y materiales de apoyo para quienes tienen la responsabilidad legal o material de la crianza.

Indicó que los establecimientos deben demostrar que cuentan con el equipamiento necesario y las autorizaciones correspondientes en materia de seguridad.

La licencia de funcionamiento debe renovarse cada año, por lo que, el funcionario exhortó a regularizar la situación de aquellos espacios cuyo documento esté próximo a vencer.