Estará Teso Móvil en varias colonias

El Gobierno Municipal informa a la ciudadanía que este miércoles 27 de mayo acercarán los servicios de la Tesorería, a través del Teso Móvil, de 3:00 pm a 7:00 pm, para quienes estén interesado en pagar su Predial o hacer un convenio de pago.

La unidad móvil se ubicará en el estacionamiento del parque El Acueducto, cuyo acceso esta por la calle Centauro del Norte y avenida Prolongación Teófilo Borunda, en el horario antes mencionado a fin de que puedan acercarse a pagar o atender sus dudas sin tener que salir de su rutina diaria durante la mañana.

Cabe mencionar que, este tipo de acciones, forman parte de los esfuerzos que el Gobierno Municipal realiza para acercar y facilitar los espacios de pago de la Tesorería a la ciudadanía que así lo necesita.