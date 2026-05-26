Reconoce Fiscal coordinación entre DSPM y AEI

El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, reconoció la coordinación y el trabajo conjunto entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para el combate y esclarecimiento de delitos, especialmente en casos de homicidio.

Durante una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el comisario Tenorio, de la Agencia Estatal de Investigación, y el director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, el funcionario destacó la importancia de la colaboración entre ambas corporaciones.

Araiza Reyes señaló que el trabajo coordinado de policías ministeriales, municipales, analistas y peritos ha permitido fortalecer las investigaciones y avanzar en los procesos judiciales.

“Respecto a la investigación de todos los delitos que nos ocupa atender y particularmente en el tema de los homicidios, la labor de policía ministerial y de policía Municipal en la investigación de este tipo de delitos es lo que ha logrado que, como hemos mencionado en ruedas de prensa anteriores, logremos tener judicializaciones con los datos de prueba que aportan las corporaciones”, expresó.

El fiscal agregó que los elementos recabados por las distintas áreas permiten al Ministerio Público presentar ante los jueces solicitudes de órdenes de aprehensión, formulaciones de imputación, vinculaciones a proceso y, en algunos casos, obtener sentencias condenatorias.