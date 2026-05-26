Empresa señalada por los E.E.U.U no cuenta con registros local y nacional

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través de la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial, Industrial y Minera, encargada de regular a las empresas de seguridad privada en el estado de Chihuahua, realizó una consulta oficial de registros, donde se puede constatar que la empresa de seguridad privada Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., no cuenta con ninguna actividad con el gobierno del Estado o con algún otro particular.

Refugio Moreno Espinoza, titular de la policía Bancaria, cometó que, dicha empresa no ha tenido ni siquiera un acercamiento para registrarse y contar con los permisos para operar en el estado por lo cual se puede considerar inexistente, aunque cuente con un nombre y probablemente alta ante el S.A.T.

Cabe señalar que la consulta se realizó a nivel nacional, y no existe registro de la empresa en cuestión, una vez verificado y revisado con la Dirección General de Seguridad Privada.

El funcionario señaló que las empresas de seguridad privada deben cumplir con los siguientes requisitos operar en el estado de Chihuahua:

•⁠ ⁠Presentar el formato de solicitud por parte del representante

•⁠ ⁠⁠Actas e identificaciones correspondientes

•⁠ ⁠⁠Carta de no antecedentes

•⁠ ⁠⁠Escritura del Acta Constitutiva o en su defecto poder notarial

•⁠ ⁠⁠Documento que acredite inscripción patronal así como comprobación de pago de derechos

•⁠ ⁠⁠Domicilio de la oficina matriz

•⁠ ⁠⁠Protesto que acredite contar con los recursos humanos de formación, técnicos, financieros y materiales.

•⁠ ⁠⁠Planes y programas de capacitación

•⁠ ⁠⁠constancia expedida por instituciones que capaciten a la empresa

•⁠ ⁠⁠Relación de quienes se integran como personal operativo y administrativo

•⁠ ⁠⁠fotografías a color del uniforme

•⁠ ⁠⁠relación de excel del inventario canino

•⁠ ⁠⁠copia certificada del permiso otorgado por la autoridad competente

•⁠ ⁠⁠Fotografías de los vehículos

•⁠ ⁠⁠relación de los aparatos a usar

•⁠ ⁠⁠muestra física de las insignias

•⁠ ⁠⁠copia de la autorización expedida por otro estado o autoridad federal en el caso que sea necesario

•⁠ ⁠⁠Copia de la licencia particular colectiva

•⁠ ⁠⁠póliza de fianza expedida por institución correspondiente

•⁠ ⁠⁠oficio de compromiso para un reporte mensual

Una vez acreditado todo lo anterior se realizan los procesos correspondientes para dar el alta de la empresa ante el padrón estatal.

Por tal motivo, a esta fecha, no se localizó registro vigente ni antecedente relacionado con la empresa Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L de C.V. mencionada, dentro de los sistemas de información de la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial, Industrial y Minera, de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Chihuahua.

En virtud de lo anterior, y con la información actualmente disponible, no es posible validar su incorporación o reconocimiento formal dentro de nuestros registros oficiales, concluyó el funcionario.