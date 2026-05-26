Invitan a la XVII escenificación de la boda de Luz Corral y Francisco Villa en Riva Palacio

El evento forma parte del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, en conjunto con el Ayuntamiento del Pueblo Tradicional de Riva Palacio, presentó la XVII edición de la escenificación de la Boda de Luz Corral y Francisco Villa, a efectuarse el 29 y 30 de mayo en el poblado de San Andrés.

El acto forma parte del calendario oficial del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” 2026, que impulsa eventos con identidad turística para fortalecer la promoción de los municipios, así como generar derrama económica en las distintas regiones del estado.

También tiene como propósito impulsar la historia villista del municipio y transportar a la concurrencia a la época de la Revolución Mexicana mediante una experiencia cultural y recreativa que año con año reúne a miles de visitantes.

El programa inicia este viernes con la “Experiencia Revolucionaria”, que contempla representaciones de Luz Corral y Francisco Villa, la escenificación de la pedida de mano y la entrega de termos para la tradicional callejoneada, que será amenizada por Jesús Portillo y su Banda, así como Gerardo Portillo y su Sierreño.

Al día siguiente se realizarán cabalgatas provenientes de distintos puntos de la región, además de un festival cultural, la representación del enlace matrimonial, brindis, vals y repartición de pastel. La jornada concluirá con un baile popular.

Con este tipo de actividades, la Secretaría de Turismo y el municipio de Riva Palacio fortalecen la promoción de las tradiciones, la historia y la identidad cultural del estado, además de impulsar la actividad turística y económica de la región.

En el anuncio estuvieron presentes, Germán Orrantia Calderón, director de Promoción Turística de Chihuahua; Miguel Ángel Rubio, secretario del Ayuntamiento de Riva Palacio y Silvia Robles Beltrán, directora de Fomento Económico y Desarrollo Social de Riva Palacio.

También asistieron Dafne Gandarilla, coordinadora de Chihuahua es para ti ¡Conócelo!; Luis Enrique Iglesias Ontiveros, director de Cultura y Turismo de Riva Palacio, así como los actores que estelarizarán la escenificación.

Para conocer más sobre los eventos del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” 2026, se puede consultar el calendario oficial digital en: https://turismodechihuahua.aflip.in/CalendariodeEventos2026

Además se invita a seguir las redes sociales oficiales @TurismodeChihuahua y @chihuahuaesparati, para consultar próximas actividades y eventos turísticos en el estado.