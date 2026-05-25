Ejecutan a hombre dentro de vivienda en Punta Oriente

Una intensa movilización policiaca se registró durante la madrugada de este lunes en calles de la colonia Punta Oriente, luego del reporte de detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado sobre el cruce de la calle Punta Yokiyo y avenida Equus.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados irrumpieron en la vivienda marcada con el numeral 1227, donde presuntamente golpearon al residente y posteriormente le dispararon en al menos tres ocasiones.

La víctima fue identificada como Servando CH. R., de 37 años de edad, quien quedó tendido al interior del domicilio con heridas de bala de gravedad.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Tras el hecho, elementos de distintas corporaciones policiacas procedieron al acordonamiento de la escena para preservar evidencias, mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras investigaciones.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación correspondiente con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del C4, donde se le practicará la necropsia de ley.