Dichos contra TV Azteca son una opinión, no censura, afirma Sheinbaum

fuente: unotv

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya censurado a la televisora mexicana TV Azteca al recomendar no sintonizar su programación. Aclaró que fue una opinión, no censura y resaltó que su gobierno defiende la libertad de expresión del ejercicio periodístico en el país.

“No es una censura, es una opinión, no los estamos censurando, pudieron decir todo lo que quisieron en sus programas de opinión”, subrayó la mandataria desde Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa del 26 de mayo, la mandataria fue cuestionada sobre los dichos que emitió un día anterior, el 25 de mayo, donde sugirió que “no vean TV Azteca” al considerar que “hay muchas mentiras”. La mandataria aclaró que sus comentarios no eran censura, sino que era únicamente una opinión.

Claudia Sheinbaum defendió sus dichos al asegurar que en ningún momento ha utilizado el poder del Estado para limitar la libertad de expresión o para interferir en la labor de los medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurría en sexenios anteriores.