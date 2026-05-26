Rompen quórum para frenar matrimonio igualitario 

Ciudad Juárez.— Una sesión solemne del Congreso del Estado de Chihuahua realizada en Ciudad Juárez terminó marcada por escenas de represión, violencia y crisis parlamentaria, luego de que diputados del PAN abandonaran la sesión para romper el quórum e impedir la discusión del dictamen sobre matrimonio igualitario.

La protesta de colectivos LGBT+ tuvo como origen la decisión del presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, y del coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, de no incluir en el orden del día el dictamen aprobado previamente en la Comisión de Igualdad presidida por la diputada del PT, Irlanda Márquez, mediante el cual se busca reconocer plenamente el matrimonio igualitario dentro de la legislación civil del estado de Chihuahua.

La exclusión del dictamen fue interpretada por activistas y legisladores de oposición como una violación al proceso legislativo y un intento deliberado de bloquear una demanda histórica de la comunidad LGBT+, que durante más de seis años ha luchado por el reconocimiento pleno de sus derechos civiles en Chihuahua.

La indignación provocó que colectivos y activistas de distintas regiones del estado viajaran hasta Ciudad Juárez para manifestarse en el exterior del Poliforo, recinto donde se desarrollaría la sesión solemne relacionada con la conmemoración histórica de la Toma de Ciudad Juárez y los Tratados de Ciudad Juárez.