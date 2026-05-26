El caso de Maru es una burda persecución política: PAN

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez Hernández, acompañó este domingo al presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, así como a liderazgos nacionales del partido, en una rueda de prensa donde Acción Nacional expresó su respaldo total a la gobernadora Maru Campos frente al hostigamiento político impulsado desde el oficialismo.

Durante su intervención, Jorge Romero advirtió que Morena ha cruzado la línea al utilizar instituciones de procuración de justicia con fines políticos para perseguir a gobiernos de oposición.

“Morena persigue políticamente a nuestra gobernadora Maru Campos porque cometió el pecado de combatir al crimen organizado. Si se quieren meter con Maru Campos, se van a meter con todo el Partido Acción Nacional”, expresó.

Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, señaló que detrás de los ataques contra la mandataria estatal existe una intención política y electoral claramente dirigida contra Chihuahua.

“Todo lo que está sucediendo es una burda persecución política en contra de nuestra gobernadora Maru Campos. El objetivo es muy claro y se llama Chihuahua”, afirmó.

Asimismo, destacó que mientras la gobernadora continúa trabajando de frente a las y los chihuahuenses, Morena guarda silencio frente a otros casos relacionados con presuntos vínculos criminales en distintos estados del país.