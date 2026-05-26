Supervisa Marco Bonilla puente en carretera a Aldama

El alcalde Marco Bonilla realizó un recorrido de supervisión por la obra del paso superior ubicado en la intersección de la carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea, donde constató el importante avance que presenta este proyecto estratégico para la movilidad de Chihuahua Capital.

Durante la visita, que estuvo guiada por los ingenieros encargados de la obra y el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, se informó que la construcción registra ya un 72 por ciento de avance y actualmente trabajan en la edificación de la losa superior, detalles finales en las rampas de acceso y descenso, así como el colado de banquetas en distintos puntos de la obra. Además, continúan las labores de empate con el pavimento existente, afinado de terracerías y limpieza general del área.

El Alcalde destacó que este tipo de recorridos permiten verificar personalmente el correcto desarrollo de las obras y asegurar que las y los chihuahuenses reciban infraestructura de calidad, segura y funcional.Este paso superior se convertirá en una nueva alternativa vial que permitirá reducir tiempos de traslado para miles de automovilistas, además de representar un ahorro de combustible y beneficios económicos para las familias.

Asimismo, la obra funcionará como una moderna puerta de entrada para viajeros y visitantes que llegan a Chihuahua Capital, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo urbano de la ciudad.