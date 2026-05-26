Impulsa Municipio inclusión en jóvenes de FACIATEC-UACH con recorrido a ciegas

El Gobierno Municipal fomentó la inclusión en estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), mediante diversas actividades en sensibilización de lo que viven las personas con discapacidad visual.

El Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, realizó un recorrido donde los jóvenes caminaban por las áreas de su facultad con los ojos vendados y utilizando un bastón guía.

La experiencia permitió a las y los participantes reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más empática, accesible e incluyente, viviendo de manera directa las barreras físicas y emocionales que enfrentan diariamente las personas con discapacidad visual en espacios educativos y públicos.

Vanessa, estudiante participante, compartió que, aunque conoce muy bien las instalaciones de su facultad, recorrerlas sin ver “se sintió extraño y hasta generó ansiedad por las grietas y obstáculos del camino”, lo que le permitió valorar la importancia de la vista y comprender las dificultades que enfrentan diariamente las personas con discapacidad visual.

Por su parte, Sebastián, estudiante, destacó la necesidad de fortalecer la empatía y el respeto hacia este sector de la población, especialmente en espacios públicos. Señaló que muchas veces las personas con discapacidad visual no reciben el apoyo necesario y que actividades como esta ayudan a generar mayor conciencia e inclusión entre la ciudadanía.

La jornada estuvo acompañada de una plática de sensibilización enfocada en la importancia de construir entornos más accesibles, promoviendo entre la comunidad universitaria una mayor conciencia sobre el respeto a los derechos y la participación plena de las personas con discapacidad.

Para mayor información sobre estas actividades, la ciudadanía puede comunicarse al 072, extensión 6579, línea directa del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables, o acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en avenida Juárez esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro.