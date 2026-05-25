Invita Gobierno Municipal a participar en el Premio Municipal a la Juventud “Agustín Melgar” 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a las y los jóvenes del municipio a participar en la convocatoria del Premio Municipal a la Juventud “Agustín Melgar” 2026, reconocimiento que busca destacar e impulsar a quienes, con su esfuerzo, trayectoria y compromiso, contribuyen de manera positiva al desarrollo de la comunidad.

Este premio reconoce a jóvenes que sobresalen por su dedicación en distintos ámbitos como el académico, artístico, productivo, cívico, social y ecológico, promoviendo el talento, liderazgo y participación activa de las juventudes chihuahuenses.

La convocatoria está dirigida a jóvenes del municipio de Chihuahua, quienes podrán postularse conforme a las bases, requisitos y categorías establecidas en la convocatoria oficial.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo espacios de reconocimiento, participación e impulso para las nuevas generaciones, invitando a las y los interesados a consultar la convocatoria completa y sumarse a este importante reconocimiento municipal.

La convocatoria completa pueden revisarla en la página web: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocat

https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_PREMIO_MUNICIPAL_A_LA_JUVENTUD_AGUSTIN_MELGAR_2026.