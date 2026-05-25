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Realiza Gobernación Estatal 291 inspecciones y clausura 6 establecimientos durante la última semana

Michelle Mtzclausurasdestacadoestado


 
Durante la semana del 18 al 24  de mayo del 2026, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 291 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
 
Dichas acciones dieron como resultado un total de 6 clausuras, de las cuales una fue en Chihuahua, una en Gómez Farías y cuatro en Ciudad Juárez.
 
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la  materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:
 
Chihuahua:

  • Tienda de abarrotes “El Portal” por violación de giro

Gómez Farías:

  • Licorera en tienda de autoservicio “Modelorama El Nogal” por violación de giro

Juárez:

  • Tienda de abarrotes “Súper Six Selene” por violación de giro
  • Restaurante bar “Diésel Bar “ por hechos de sangre y operar fuera de horario
  • Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Amox” por violación de giro
  • Salón de eventos “Terraza Noyolozin” por operar sin permiso

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