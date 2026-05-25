Realiza Gobernación Estatal 291 inspecciones y clausura 6 establecimientos durante la última semana





Durante la semana del 18 al 24 de mayo del 2026, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 291 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.



Dichas acciones dieron como resultado un total de 6 clausuras, de las cuales una fue en Chihuahua, una en Gómez Farías y cuatro en Ciudad Juárez.



El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:



Chihuahua:

Tienda de abarrotes “El Portal” por violación de giro

Gómez Farías:

Licorera en tienda de autoservicio “Modelorama El Nogal” por violación de giro

Juárez:

Tienda de abarrotes “Súper Six Selene” por violación de giro

Restaurante bar “Diésel Bar “ por hechos de sangre y operar fuera de horario

Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Amox” por violación de giro

Salón de eventos “Terraza Noyolozin” por operar sin permiso