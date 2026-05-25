Presentan tercera edición de los Juegos Deportivos CEDIPOL 2026

La mañana de este lunes se realizó la presentación oficial de la tercera edición de los Juegos Deportivos para Elementos de Seguridad Pública CEDIPOL 2026, evento que se desarrollará del viernes 26 al domingo 28 de junio y que reunirá a corporaciones municipales, estatales y federales en distintas competencias deportivas.

Durante el anuncio, autoridades y representantes de diversas instituciones destacaron la importancia de generar espacios de convivencia, integración y bienestar para los elementos de seguridad, además de resaltar el crecimiento y la proyección que este encuentro ha alcanzado a nivel estatal y nacional.

El objetivo principal de esta justa deportiva es fortalecer los lazos entre las corporaciones participantes mediante actividades que fomenten valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la sana competencia.

La directora de CEDIPOL, Ana Karen Valdez Orozco, señaló que esta tercera edición busca consolidar la proyección del evento y brindar mayores oportunidades de participación a elementos de distintas instituciones de seguridad pública.

Asimismo, informó que en las dos ediciones anteriores participaron aproximadamente 200 elementos provenientes de distintos municipios y estados del país, por lo que para este 2026 se espera superar dicha cifra.

En esta edición se contemplan 11 disciplinas deportivas: basquetbol en tercias, fútbol rápido, voleibol mixto, box, carrera vertical, raquetbol, natación, powerlifting, vencidas, súper bombero y carrera de 5 kilómetros.

Las inscripciones estarán disponibles a través de la página oficial de CEDIPOL en Facebook, donde las y los interesados podrán encontrar el código QR de registro para acceder al formulario correspondiente.

El costo de inscripción será de 300 pesos por carnet, el cual permitirá participar en hasta dos disciplinas; cada disciplina adicional tendrá un costo de 100 pesos.