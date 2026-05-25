Celebra conferencista Álvaro V. Ramírez-Alujas que Chihuahua mantenga vigencia del ICHITAIP.

Los Comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) estuvieron presentes en la clausura de la Quinta Semana Internacional de Gobierno Abierto del Gobierno municipal de Chihuahua, la cual llegó al final con la conferencia magistral “Gobierno Abierto: balance y desafíos”, impartida por Álvaro V. Ramírez-Alujas.

En su trayectoria profesional, el especialista que ha colaborado con organismos internacionales como la OEA, ONU, CEPAL y OGP en proyectos de fortalecimiento institucional y políticas de gobierno abierto en Iberoamérica, resaltó la importancia que Chihuahua mantenga íntegro y funcionando al ICHITAIP.

La transparencia, dijo haciendo una parábola con la película Star Wars, representa la herramienta para enfrentar “al lado oscuro”, es contar con una herramienta de contrapeso que refuerza a la democracia, razón por la que expresó su felicitación a Chihuahua por la permanencia del Órgano Garante de la transparencia.

Así mismo, lamentó la desaparición del INAI el cual, según calificaciones internacionales, se encontraba dentro del “top five” a nivel mundial y era ejemplo para otras naciones, al contar con una Ley de Transparencia de las más avanzadas.

En la clausura del evento organizado por la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del Gobierno municipal, estuvieron presentes el Comisionado Presidente, Sergio Rafael Facio Guzmán, la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno y la Comisionada María Selene Prieto Domínguez.

Por parte del Ayuntamiento estuvo la Coordinadora de Transparencia, Amelia Lucía Martínez Portillo y a cargo del mensaje de clausura Arturo García Portillo, en representación del Presidente Municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza.