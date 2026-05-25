Jóvenes mexicanos se suman al movimiento global contra la nicotina.

La Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México (FUNSAMEX) se sumó hoy al movimiento global F*Nicotine, una iniciativa internacional liderada por jóvenes para evidenciar las tácticas de manipulación de la industria tabacalera, y exigir políticas públicas que protejan a las nuevas generaciones de los daños que provoca la nicotina en el cerebro de los adolescentes.

De acuerdo con la OMS aproximadamente 15 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años utilizan cigarrillos electrónicos en el mundo. En México el problema continúa acelerándose, pues la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT, señala que el consumo de ese producto en adolescentes de entre 12 y 17 años prácticamente se triplicó, al pasar de 1.1% en 2016 a 3.1% en 2025, pese a la prohibición de venta y distribución de vapeadores en 2022.

Por ello, la jornada de este día se llevó a cabo en la Ciudad de México y reunió a cerca de 100 participantes, incluyendo una importante presencia de jóvenes y creadores de contenido emergentes. FUNSAMEX es una organización enfocada en la prevención y la incidencia en políticas públicas de salud.

El evento combinó actividad física, dinámicas deportivas y generación de contenido digital en tiempo real, incluyendo transmisiones en vivo, videos cortos y mensajes entre pares para fortalecer las narrativas de prevención. Esta movilización forma parte de una cadena de activaciones juveniles internacionales.

Tras la participación de jóvenes en Indonesia, México toma la estafeta antes de que el movimiento continúe en Filipinas y otros países, manteniendo el impulso global de la campaña que cuenta con el respaldo de la organización global de salud pública Vital Strategies.

La movilización complementa una campaña digital impulsada durante meses por creadores de contenido y jóvenes líderes, quienes han advertido sobre los daños de la nicotina en el cerebro adolescente y denunciado las estrategias de marketing de la industria para normalizar el consumo de vapeadores y otros productos de nicotina entre las nuevas generaciones.

Diversos estudios han demostrado que el consumo de nicotina durante la adolescencia puede afectar áreas del cerebro relacionadas con la atención, el aprendizaje, el control de impulsos y el estado de ánimo. Frente a ello, jóvenes participantes y líderes comunitarios están utilizando redes sociales y espacios públicos para contrarrestar la narrativa de que los vapeadores son inofensivos.

Asimismo, han expresado que la industria de la nicotina continúa utilizando sabores atractivos, diseños llamativos y estrategias publicitarias dirigidas a personas jóvenes, promoviendo estos productos en eventos deportivos, conciertos, redes sociales y plataformas digitales consumidas por adolescentes.

“F*Nicotine nos dio una forma de expresar abiertamente cómo la nicotina se ha normalizado dentro de nuestra generación”, señaló Manuel Gómez, integrante de la red juvenil de FUNSAMEX. Y agregó: “Esta activación busca demostrar que las y los jóvenes en México queremos espacios más saludables, políticas públicas más fuertes y un futuro menos influenciado por la industria del tabaco y la nicotina”.

La campaña ha sido construida por jóvenes y para jóvenes. Los contenidos en TikTok e Instagram muestran voces reales, creatividad auténtica y conversaciones genuinas que están ocurriendo dentro de las comunidades juveniles del mundo.

Hasta ahora, los videos de la campaña han alcanzado a más de 40 millones de personas. La activación presencial incluyó dinámicas deportivas, retos colaborativos y sesiones coordinadas de creación de contenido digital, conectando la participación presencial con la amplificación en línea.

“Demasiadas personas jóvenes han crecido viendo productos de nicotina en todas partes: en redes sociales, espacios públicos e incluso en entornos diseñados para audiencias jóvenes”, afirmó Mariana López, joven participante de la activación organizada por FUNSAMEX. “Este movimiento busca levantar la voz, promover estilos de vida saludables y pedir a quienes toman decisiones que prioricen la salud de las juventudes por encima de los intereses de la industria de la nicotina”, señaló.

El uso de cigarros electrónicos entre adolescentes en el mundo se debe, en parte, a las estrategias de comunicación de la industria que buscan hacer creer que estos productos son menos dañinos o adictivos que el tabaco tradicional.

Con F*Nicotine las juventudes están tomando el liderazgo y convocando a sus comunidades a rechazar las trampas de adicción impulsadas por la industria, así como a exigir regulaciones más efectivas para proteger la salud pública. Para sumarse al movimiento F*Nicotine, las y los interesados pueden utilizar los hashtags #FNicotine, #Brainjack, #SnapTheTrap y #AlCarajoConLaNicotina, así como registrarse en el sitio web oficial de la campaña.

Para conocer más lo invitamos a visitar www.funsamex.org