“La ética no es un adorno del poder, es su límite”: Santiago de la Peña.

El Secretario General de Gobierno sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (CAPRIN) en el que abordó los desafíos éticos del servicio público y la importancia de construir instituciones cercanas a la ciudadanía.

El Secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña Grajeda, sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (CAPRIN), en el que destacó que la ética debe guiar cada decisión en el servicio público y subrayó que el liderazgo se demuestra en la capacidad de asumir las consecuencias de las propias decisiones.

“Gobernar implica mucho más que administrar recursos o ejecutar programas; gobernar exige generar confianza, coordinar esfuerzos, mantener la estabilidad y actuar con responsabilidad frente a los retos que enfrenta Chihuahua y México”, afirmó el funcionario ante los integrantes del organismo empresarial.

El titular de la política interna del estado señaló que quienes ejercen una función pública deben tener presente que cada acción tiene efectos colectivos, y que el verdadero liderazgo se demuestra en la capacidad de asumir esos efectos y entregar resultados. Añadió que los mayores desafíos del servicio público surgen cuando es necesario elegir entre lo correcto y lo conveniente, entre lo popular y lo justo.

“Somos libres para decidir, pero no de las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso, la ética no es un adorno del poder: es su límite”, expresó De la Peña Grajeda durante el intercambio.

Al concluir su participación, el Secretario General de Gobierno agradeció la dirigencia de la CAPRIN, encabezada por su presidente, Eduardo Barriot Horcasitas, la oportunidad de dialogar con el sector inmobiliario de la capital del estado en torno a los retos éticos e institucionales del servicio público.