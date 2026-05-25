¿Por qué el asedio a nuestras naciones?.

Arturo Limón

VENEZUELA, IRÁN, CUBA, MÉXICO

Cuál es el común denominador de este póker de naciones aquí mencionadas, diré sin ambages, la riqueza, en tres de ellas se manifiesta en sus reservas de petróleo y en la otra en su reserva de dignidad, cierto hay intangibles también que desean ser tomados hablare de cada uno de ellos y es el intolerable y decadente imperio, que es el común denominador como a$ediador, los Estados Unidos a quien aplica y bien el pensamiento de Roger L. Stranger, que a la letra señalaba: “ La avaricia es insaciable y siempre está presionando por más ”.

Destacara como a cada nación se aplica este fervor de avaricia que tiene ya muchos años corroyendo al quien lo siente ya quienes a$edia y cito el caso de: Venezuela quien es conocido posee aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, la mayor cantidad del mundo, equivalente a cerca del 17-19% de las reservas globales.

Este tesoro apetecido por Norteamérica lo ha hecho cometer la felonía de extraer a su presidente electo Nicolás Maduro Moro y junto a su esposa llevar a los tribunales de NY bajo argucias que no han sido probados de su vinculación con el narcotráfico, hasta aquí el comentario y no ahondo en el costo de vidas cubanas de su círculo de protección fallecidos gallardamente al intentar evitar su extracción ni en la supuesta traición de sus correligionarios, porque no hay aquí el espacio.

IRAN merec e sin duda una mención destacada por la agallardia con la que d nueva cuenta despeus de haber vivdo una guerra l sr atacado por el bicéfalo del caos Israel Usa en tanto decían negociar, les aplicar nueva la misma receta el 28 de febrero pasdo cuandosin ms atacan una ecuela d eMinab ahora se sabe con proyectiles

Tomahawk y mataron a 175 niñas de una escuela en Minab, para después quitar la vida (pretendiendo decapitar su gobierno) al Ayatola, y su familia, de ahí hemos vivido la angustia de ya si 3 meses de guerra intermitente,.

Si alguien me pregunta la razón de lo anterior diré que es porque ellos quieren someter a la nación musulmana sin lograrlo, para hacer lo que antes hicieron con Irak, Libia, Siria, entre otros buscando poseer su petróleo y lo mejor su posición estratégica, Irán ha resistido y si me apresuran diré que esta ganando esta estúpida guerra que le plantearos sus dos pésimos adversario, USA / Israel que han caído a niveles ínfimos de reputación y dominio estratégico que suponían tener en la región.

CUBA

Qué podemos decir de esta Heroica y sufrida nación, que inmerecidamente ha tenido que cargar con mucha dignidad la cruz de diversos embargos que datan de: “octubre de 1960, como respuesta a las expropiaciones de las compañías y demás propiedades de los ciudadanos estadounidenses en la isla por parte del nuevo gobierno revolucionario tras la derrota del dictador y toma del poder por Fidel Castro. Aunque inicialmente excluía alimentos y medicinas, en febrero de 1962 las medidas se endurecieron y las restricciones llegaron a ser casi totales”.

Hoy son víctimas de una asfixia emergente sin paralelo en la humanidad, vaya que amagar a países hermanos dispuestos a darles combustibles como petróleo diésel y más, que son tan necesarios para la vida de un país como lo es la energía eléctrica para la diálisis de los pacientes, no abundare mucho, solo diré que Cuba ha sido y es la piedra en el zapato para el imperialismo yanqui y sus testaferros en Miami que ahora dicen en una nueva faceta de su a$edio que; Raúl Castro es el victimario de los derribados en 2 aviones que hace 30 años cayeron por desobedecer órdenes de la guardia cubana que le pediría identificarse y mostrar que intereses los llevaban a violentar el espacio aéreo cubano, si con Maduro fue el cartel de lo soles el pretexto y ahora esta factura antigua es mostrada a Raúl Castro hombre ya en retiro del gobierno en funciones, lograran un efecto similar a la muerte del Ayatola en Irán, unirán al pueblo cubano que los Esperara como lo hizo en Playa Girón hace 64 años, no han aprendido mucho de la historia de los pésimos dirigentes de la actual nación norteamericana.

Cuba más allá de sus detractores es un Faro de Dignidad para la Humanidad y ellos no serán quienes paguen el descalabro recibido en Irán.

MÉXICO

El a$edio es actualmente fuerte a nuestra nación, lo mismo desde Chiapas hasta Chihuahua, Sinaloa y el otro Distrito Federal, solo que hay espacios en hecho los intereses del narcotráfico atribuible a carteles locales pero ampliamente articulados en la distribución y consumo con el mercado norteamericano, están exigiendo cuotas diversas, extracción de narcotraficantes dese la del Mayo Zambada en condones mas que irregulares y aun indefinidas hasta los Múltiples extraditados que precien ser víctimas más propiciatorias para el fortalecimiento de arcas externas, buscando al parecer más la exacción de lo ganado por ellos que la búsqueda de la solución del problema.

Y ya que estamos en intromisiones no podemos dejar pasar lo sucedido en Chihuahua, la Aparición y súbita muerte de agentes de la CIA Y LA INXTRICABLE TRAMA tejida por los yerros del Fiscal que renuncio y la gobernadora que no sabe qué hacer, nos dejan ver como es débil el eslabón de la cadena que une el pacto federal porque hay quienes desde dentro de la Nación pactan con los de fuera para su debilitamiento, es necesario que el día 27de mayo al comparecer como testigo, la hasta hoy gobernadora de Chihuahua, que el recibir el citatorio correspondiente dice textual a quienes se lo hacen llegar a Palacio “que son portafores d emalas noticias para el Estado de Chihuahua” falso, no hay amalas noticias para la ciudadanía hay un caso de actuación fuera de la ley y se está procurando por la fiscalía General de la República dilucidarlo, por el bien de la SOBERANIA NACINAL, esa es la realidad y debe ella de respondedora, no solo a la Fiscalía sino muchos ciudadanos que esperamos la verdad, y una respuesta necesaria para saber ¡qué ha [U1] cian en la sierra Tarahumara agentes de la CIA?

Es cuanto.