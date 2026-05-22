Informa Protección Civil Municipal fin de semana caluroso y baja probabilidad de lluvia

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que para este fin de semana se esperan temperaturas cálidas, ambiente mayormente soleado y condiciones estables en Chihuahua Capital, con baja probabilidad de lluvia.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 22 de mayo, se pronostica un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 32°C y mínima de 17°C, con una probabilidad de lluvia del 4 por ciento.

El sábado 23 de mayo, continuará el ambiente estable con cielo mayormente soleado, registrando una temperatura máxima de 31°C y mínima de 18°C. Finalmente, para el domingo 24 de mayo, se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 33°C y mínima de 19°C.

Ante estas condiciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horarios de mayor intensidad, utilizar protector solar y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia al 9-1-1.