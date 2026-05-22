“Patio de Mi Casa” estará en cuatro colonias del norte de la ciudad

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa que el programa “Patio de Mi Casa”, continuará recorriendo colonias de la ciudad para acercar servicios preventivos a las familias chihuahuenses.

Las brigadas estarán presentes en un horario de 9:30 de la mañana a 2:00 de la tarde. El lunes 25 de mayo visitarán las colonias Antorcha Popular y Santa Cecilia, mientras que el martes 26 las jornadas llegarán a Porvenir y Luis Donaldo Colosio.

Durante estas visitas se brindarán servicios gratuitos como ectodesparasitación y vacunación antirrábica para mascotas, así como Destilichadero, contribuyendo a prevenir la rickettsia y mantener espacios más limpios.

El Gobierno Municipal recuerda la importancia de mantener patios limpios, así como atender de manera oportuna a las mascotas para reducir riesgos relacionados con las garrapatas.

Estas acciones forman parte del trabajo preventivo que se realiza en distintos sectores de la ciudad para proteger la salud de las familias chihuahuenses.