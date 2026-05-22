Vence Adelitas a Fuerza Regia; se meten a su quinta final al hilo

fuente: desdelasgradas

Adelitas de Chihuahua derrotó 89-76 a Fuerza Regia Femenil y finiquitó la serie 2-1 para alcanzar su quinta final en la Liga Caliente.mx LNBP Femenil, tras el cotejo celebrado la noche del martes en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. La quinteta del “Estado Grande” consiguió su quinto título de Zona, encabezadas por el doble-doble de Alisia Jenkins al culminar con 22 puntos y 10 rebotes, Yvonne Turner terminó con 18 unidades, Zaay Green sumó 17, Anete Steinberga con 14 tantos.

El equipo al mando de Santiago Belza lideró por 34:50 minutos el encuentro, además limitó a un 36 % a la visita. Con el triunfo, se repetirá la gran final entre Panteras de Aguascalientes Femenil y Adelitas de Chihuahua, comenzando este viernes 22 de mayo en territorio hidrocálido en serie al mejor de tres en cinco posibles juegos.

En acciones del tercer compromiso en la Final del Zona Punto CHG, Fuerza Regia Femenil adquirió ventaja de 7-0 al iniciar el encuentro, mientras que Adelitas descontó en las manos de Zaay Green y el triple de Alisia Jenkins. Chihuahua le dio la vuelta con el doble y la falta de la propia de Alisia Jenkins, por su parte, Danielle Adams comenzó a concretar desde el perímetro junto a la base armadora Yvonne Turner para aumentar el liderato.

Las de casa establecieron ventaja por doble dígito en la canasta de NaJai Pollard, mientras que en el cierre del capítulo Morgan Green anotó por la visita. En los primeros 10 minutos el tanteador indicaba 34-26 en comando de las tetracampeonas de Zona. En el segundo periodo, Anete Steinberga castigó en la larga distancia, además del aporte de Green para continuar al frente por 54-42.

Tras el descanso, Destiny Adams comenzó a marcar por el cuadro regio que incluso se colocó a seis de distancia. En respuesta, Alisia Jenkins aprovechó la zona pintada y extendió de nueva cuenta el doble dígito local. Adelitas cerró el tercer cuarto con el triple de NaJai Pollard cuando el reloj expiraba y dejó el electrónico por 76-63. Durante los 10 minutos finales, la intensidad se mantuvo en la duela del MBA con la quinteta local apretando en defensa.

Con menos de cuatro minutos, Fuerza Regia Femenil se colocó a cinco puntos, mientras que un robo crucial Sydney Wallace consiguió los puntos.

La escuadra chihuahuense controló los instantes finales para cerrar el juego a su favor incluso por doble dígito, con el marcador 89-76. Morgan Green terminó con 23 unidades y 10 asistencias para el doble-doble, Delicia Washington y Madison Conner añadieron 14 puntos cada una.