Batallamos menos con la tierra y la lluvia: agradecen vecinos de El Porvenir pavimentación

Gracias al Presupuesto Participativo del Gobierno Municipal, vecinos de la colonia Porvenir disfrutan de calles pavimentadas y ahora batallan menos con el polvo, la tierra y las lluvias

Lo anterior, fue una pavimentación con concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor en las calles Mina Los Arrieros, Mina Dolores, Mina San Vicente, Mina San Agustín y Mina El Pilar, además de la construcción de banquetas.

Patricia Ávila, vecina promovente del proyecto, recordó que anteriormente el agua bajaba con fuerza por las calles y provocaba afectaciones para las familias de la zona.

Comentó que conoció el programa de Presupuesto Participativo gracias a una vecina y decidió impulsar el proyecto para mejorar las condiciones de su colonia. “Cuando me dijeron que había ganado no me lo podía creer”, expresó.

Hoy, las familias del sector cuentan con calles más accesibles y seguras, además de mayor tranquilidad durante la temporada de lluvias.

Asimismo, Patricia invitó a las y los ciudadanos a participar en el Presupuesto Participativo para impulsar proyectos que ayuden a mejorar sus colonias.