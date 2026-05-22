Ébola en el Congo es de “muy alto riesgo” a nivel nacional: OMS

fuente: EP

Ginebra.- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el brote de ébola en la República Democrática del Congo se está “propagando rápidamente” y ahora supone un riesgo “muy alto” a nivel nacional.

El funcionario manifestó que la agencia de salud de la ONU estaba elevando a “muy alto” su evaluación del riesgo dentro del Congo, que anteriormente se consideraba alto. El riesgo de propagación regional sigue siendo alto y bajo a nivel mundial, dijo a los periodistas.

El jefe de la OMS indicó que se han confirmado 82 casos en la República Democrática del Congo, con siete muertes confirmadas, “pero sabemos que la epidemia en la RDC es mucho mayor”.

Dijo que ahora hay casi 750 presuntos casos y 177 muertes supuestamente causadas por la enfermedad. La situación en la vecina Uganda es “estable”, con dos casos confirmados en personas que habían viajado desde el Congo, y una muerte.

Horas antes, Naciones Unidas anunciaron que liberaron 60 millones de dólares de su Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia con el fin de acelerar la respuesta en el Congo y en la región.

Estados Unidos se ha comprometido a aportar 23 millones de dólares en financiación para reforzar la respuesta en el Congo y Uganda, y señaló que también financiaría el establecimiento de hasta 50 clínicas de tratamiento del ébola en las regiones afectadas de ambos países.

Las autoridades ugandesas dijeron que no tenían conocimiento de que Washington estuviera instalando centros de tratamiento.