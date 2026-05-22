Vibró Chihuahua Capital con la energía de más de 5 mil jóvenes que asistieron a Referencia Norte 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, celebró con gran éxito una nueva edición de Referencia Norte 2026, festival que reunió alrededor de 5 mil asistentes en una jornada llena de música, inspiración y convivencia, consolidándose como uno de los encuentros culturales y juveniles más importantes de Chihuahua Capital.

Las actividades iniciaron en el Teatro de la Ciudad con la conferencia “El poder de los viajes”, impartida por Alan Estrada, mejor conocido como “Alan por el Mundo”, donde el teatro se llenó por completo y jóvenes se dieron cita para escuchar experiencias y reflexiones sobre cómo viajar transforma la manera de ver el mundo y conectar con nuevas culturas y oportunidades.

Posteriormente, El Palomar se convirtió en el punto de encuentro de miles de jóvenes que disfrutaron de una gran jornada musical con las presentaciones de Los Claxons, La Garfield y Little Jesus agrupaciones que llenaron de energía el escenario y ofrecieron una experiencia inolvidable para las y los asistentes.

El gran cierre de los conciertos estuvo a cargo del DJ Danny Khass, quien puso el ambiente final de la noche con una presentación que mantuvo la energía y entusiasmo del público, cerrando con éxito esta edición de Referencia Norte 2026.

Referencia Norte 2026 se consolida como una plataforma cultural que impulsa nuevas experiencias para las juventudes, fortaleciendo la oferta artística y posicionando a Chihuahua Capital como un referente en la realización de eventos culturales y musicales de gran formato.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reafirma su compromiso de seguir impulsando programas y eventos gratuitos que beneficien a las familias y juventudes chihuahuenses, promoviendo la convivencia, la creatividad y el acceso a la cultura.

Para más información de este y otros eventos se invita a consultar las redes sociales dein Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal.